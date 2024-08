Temperaturas em Alta: O Fim do Frio em Santa Catarina Nesta quinta-feira (15), nevoeiros surgem em várias regiões de Santa Catarina, especialmente entre a madrugada e o início da manhã... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h46 ) ‌



Nesta quinta-feira (15), nevoeiros surgem em várias regiões de Santa Catarina, especialmente entre a madrugada e o início da manhã. Com o avanço do dia, o sol se fará presente, dissipando a névoa e amenizando o frio intenso no Estado.

