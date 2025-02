Tesla, de Elon Musk, faz pedido de 4 mil bolos, cancela e quase leva padaria à falência Após ter pedido cancelado de forma injusta, padaria ficou à beira da falência e gerou revolta nas redes sociais; Elon Musk precisou... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 19h26 ) twitter

Uma pequena padaria artesanal em San Jose, Califórnia, quase faliu após um pedido ser cancelado por uma das empresas de Elon Musk. A Giving Pies, de Voahangy Rasetarinera, havia aceitado um pedido de quatro mil minibolos para a Tesla. No entanto, a empresa cancelou o pedido após a primeira entrega, deixando a padaria com prejuízos de US$ 16 mil.

Saiba mais sobre como a intervenção de Elon Musk transformou essa situação crítica em uma vitória para a padaria, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

