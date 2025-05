‘TH da Maré’: por que traficante estava fora de sua área de comando quando foi morto no RJ Thiago da Silva Folly foi localizado pela polícia em esconderijo no Morro do Timbau; área é considerada de difícil acesso e vista como... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 06h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 06h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em operação da Polícia Militar realizada na madrugada desta terça-feira (13), Thiago da Silva Folly, mais conhecido como “TH da Maré”, foi morto no Morro do Timbau, no Rio de Janeiro. A troca de tiros, porém, ocorreu quando o criminoso estava fora da área que ele comandava.

Para entender todos os detalhes sobre a morte de ‘TH da Maré’ e as circunstâncias que o levaram a estar fora de sua área de comando, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imposto de Renda: prazo termina em 2 semanas, mas metade dos contribuintes ainda não declarou

Novo sistema de comunicação vai alertar moradores de Joinville sobre falta de água

Chacina mata candidata a prefeita e mais quatro pessoas no México