'Titanic de SC': retirada de navio submerso em Itajaí foi pauta em Brasília O superintendente do Porto de Itajaí participou de reunião na capital federal nesta quinta-feira (17) e falou sobre a comissão formada... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h25 )

O novo superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares Bastos, foi a Brasília nesta quinta-feira (17) para participar de uma reunião no Ministério de Portos e Aeroportos com o assessor técnico da SNPTA (Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários), Julio Cesar de Sousa Dias. Entre as propostas destacadas na reunião estão os recursos para a operação de remoção do navio submerso Pallas, embarcação que repousa há 130 anos no rio Itajaí-açu e que ameaça a entrada de grandes navios ao canal portuário.

Para saber mais sobre essa importante pauta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

