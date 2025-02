‘Todo mundo é Hitler’: Musk rebate críticas por gesto polêmico na posse de Trump Bilionário usou o X, rede social da qual é proprietário, para responder a internautas que compararam ação ao nazismo ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h27 ) twitter

A posse do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contou com a presença de diversas personalidades, como artistas, empresários e políticos. Alguns deles tiveram a oportunidade de discursar em prol do novo governante do país, como foi o caso de Elon Musk, que causou polêmica com um gesto associado por internautas ao nazismo.

Para saber mais sobre a reação de Elon Musk e a repercussão de seu gesto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

