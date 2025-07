Tomate sobe 34% em Florianópolis, que registra maior inflação entre capitais do Brasil Inflação acumulada na capital catarinense ficou acima da média nacional nos últimos 12 meses; tomate, mamão e morango puxam alta ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h17 ) twitter

O preço do tomate em Florianópolis cresceu 34,92% nos últimos 12 meses, sendo o alimento com maior alta no período. A capital catarinense também registrou a maior inflação acumulada entre 17 capitais brasileiras no mesmo intervalo, com índice de 6,98%. O percentual da inflação foi superior à média nacional no período, que fechou em 5,35%. Os dados são medidos pelo Índice do Custo de Vida, organizado pela Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina). O levantamento foi divulgado na terça-feira (15).

