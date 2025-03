Toni Kroos desengaveta as chuteiras e surpreende ao anunciar retorno inusitado Craque alemão jogará a ICON League, competição de streamers, criadores de conteúdo e ex-jogadores na Alemanha, ao lado do irmão ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h07 ) twitter

Após se despedir do futebol profissional no Real Madrid com um legado de títulos e atuações memoráveis, Toni Kroos surpreendeu o mundo da bola ao anunciar um retorno inusitado aos gramados. O craque alemão, que se aposentou em alta, com seis títulos da Champions League e um Mundial no currículo, voltará a jogar, mas em uma competição diferente e ao lado de uma pessoa especial.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa surpreendente volta de Toni Kroos aos gramados!

