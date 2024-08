Torcedores do Corinthians enfrentam punição por provocação polêmica A Polícia Civil de São Paulo vai punir dois torcedores do Corinthians que fizeram gesto de natação para provocar gremistas fazendo... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 18h17 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h17 ) ‌



A Polícia Civil de São Paulo vai punir dois torcedores do Corinthians que fizeram gesto de natação para provocar gremistas fazendo alusão à tragédia no Rio Grande do Sul. Eles prestaram depoimento na última quarta-feira (7).

