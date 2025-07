Trabalhador tem fratura no crânio após ser atingido por árvore em SC O homem, de 31 anos, trabalhava quando foi atingido por árvore no interior de Água Doce, no Meio-Oeste do estado

10/07/2025

