Tradicional maternidade de Florianópolis, Carmela Dutra será reformada; veja o que vai mudar

Além da emergência da unidade, que não passa por reformas há 15 anos, maternidade também terá reformas nos setores de radiologia e...

A maternidade Carmela Dutra, localizada no Centro de Florianópolis, vai passar por obras de revitalização nos setores de emergência, radiologia e ultrassonografia. Referência no atendimento obstétrico e neonatal em Santa Catarina, a unidade realiza mais de 300 partos mensais.

