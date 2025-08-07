Tradicional maternidade de Florianópolis, Carmela Dutra será reformada; veja o que vai mudar
Além da emergência da unidade, que não passa por reformas há 15 anos, maternidade também terá reformas nos setores de radiologia e...
A maternidade Carmela Dutra, localizada no Centro de Florianópolis, vai passar por obras de revitalização nos setores de emergência, radiologia e ultrassonografia. Referência no atendimento obstétrico e neonatal em Santa Catarina, a unidade realiza mais de 300 partos mensais.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças que estão por vir na maternidade Carmela Dutra!
