Tragédia Aérea: Médica de Blumenau é uma das Vítimas em Vinhedo Uma das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo foi Arianne Albuquerque Estevan Risso, que atendeu em Blumenau entre 2021 e 2023,... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 11/08/2024 - 15h56 ) ‌



Uma das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo foi Arianne Albuquerque Estevan Risso, que atendeu em Blumenau entre 2021 e 2023, no Hospital Santa Catarina. A informação foi confirmada através de uma nota de pesar do próprio hospital.

