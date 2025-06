Tragédia em família: irmãos gêmeos morrem em acidente de carro a caminho do velório da mãe Acidente aconteceu na BR-135, no Norte de Minas Gerais; irmãos estavam acompanhados de mais três pessoas quando veículo colidiu com... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h56 ) twitter

Os irmãos mortos em acidente na BR-135, em Bocaiuva, no Norte de Minas Gerais, estavam a caminho do velório da mãe quando colidiram com uma carreta e um caminhão, na noite de terça-feira (10). Segundo informado pela imprensa local, o veículo bateu em uma carreta carregada de calcário e, posteriormente, em um caminhão de manutenção da Ecovias Norte Minas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa tragédia.

