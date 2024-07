ND Mais |Do R7

Tragédia: Jovem de 25 anos tem perna decepada por equipamento agrícola Uma jovem, de 25 anos, morreu após ter a perna decepada por uma máquina agrícola. O caso aconteceu na sexta-feira (28) no município...

Uma jovem, de 25 anos, morreu após ter a perna decepada por uma máquina agrícola. O caso aconteceu na sexta-feira (28) no município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul.

