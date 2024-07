Tragédia nas Estradas: Mecânico Perde a Vida em Acidente Morreu na tarde deste sábado (27), em São Miguel do Oeste, o homem que foi vítima de um acidente de trânsito registrado no dia 19... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 21h14 (Atualizado em 27/07/2024 - 21h14 ) ‌



Morreu na tarde deste sábado (27), em São Miguel do Oeste, o homem que foi vítima de um acidente de trânsito registrado no dia 19 de julho, sexta-feira, às margens da BR-282, em Iraceminha, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Ele era mecânico e trabalha no conserto de um caminhão no momento do acidente.

