Tragédia no Ar: Sepultamentos Marcam Luto em SC Os corpos das duas vítimas do acidente aéreo que ocorreu neste domingo (28) em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina... 29/07/2024 - 17h54



Os corpos das duas vítimas do acidente aéreo que ocorreu neste domingo (28) em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, já foram reconhecidos pelas famílias e serão liberados para sepultamento.

