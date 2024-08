Tragédia no Paraná: Advogado Desaparecido Encontrado em Geladeira O corpo de um homem foi achado na geladeira de uma oficina mecânica no Paraná. A vítima era o advogado desaparecido Hamilton Antônio... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h41 ) ‌



O corpo de um homem foi achado na geladeira de uma oficina mecânica no Paraná. A vítima era o advogado desaparecido Hamilton Antônio de Melo, de 70 anos. O crime teria sido motivado pelo suposto envolvimento da vítima com a irmã menor de idade do suspeito, que confessou ser responsável pela morte.

