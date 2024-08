Tragédia nos Céus: Identificados Piloto e Copiloto de Vinhedo Os corpos do piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, e do copiloto Humberto Campos Alencar e Silva, de 61 anos, foram identificados... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 18h06 ) ‌



Os corpos do piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, e do copiloto Humberto Campos Alencar e Silva, de 61 anos, foram identificados neste sábado (10), após o acidente aéreo com o avião da Voepass em Vinhedo (SP).

