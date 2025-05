Tranquilidade e degustação de vinhos nas montanhas de Blumenau? Conheça a Pousada Rio da Prata Localizada na Nova Rússia, no Progresso, espaço é um verdadeiro refúgio e oferece experiência que vai além da hospedagem ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 20h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 20h20 ) twitter

Blumenau, conhecida por seu charme europeu e tradições germânicas, guarda em suas montanhas um destino diferente do tradicional. Para quem pensa no agito da Oktoberfest, esse local é o inverso, onde o conforto e o silêncio são os principais requisitos da lista. Com o objetivo de realizar um sonho pessoal, o casal Mário e Márcia Pavesi fizeram de sua propriedade, localizada na Nova Rússia, no Progresso, um verdadeiro refúgio, oferecendo uma experiência que vai além da hospedagem. “Eu tinha uma fábrica de móveis na cidade. Vim atrás de qualidade de vida e transformei o que era minha casa de campo em uma pousada. Em seguida um restaurante e a vinícola casa Pavesi”, conta Mário.

Para descobrir mais sobre este encantador refúgio nas montanhas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

