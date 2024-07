Transformando Jurerê: A Incrível Jornada do Projeto Dazum Banho É uma imagem tocante que já virou rotina em Jurerê: crianças, estudantes das escolas locais, adultos e voluntários que incluem até... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

É uma imagem tocante que já virou rotina em Jurerê: crianças, estudantes das escolas locais, adultos e voluntários que incluem até turistas reunidos na beira da praia para uma conexão com o mar e com a natureza, aprender cada vez mais sobre educação ambiental para poder multiplicar esse conhecimento e recolher um a um os resíduos que são deixados na areia. Esta é a essência do Projeto Dazum Banho, criado pelo Grupo Habitasul a partir das ações de limpeza de praia que se iniciaram em 2020, e que agora já faz parte do calendário ambiental da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Projeto Dazum Banho: limpeza da praia de Jurerê dá aula de educação ambiental e une comunidade

• JEC estreia em casa na Copa Santa Catarina; veja tabela completa

• Após aprovação de mudança, JEC define calendário eleitoral para 2024