Transição do balonismo esportivo para certificado será gradual e com consulta pública, diz Anac

Uma nova atualização nas regras para operações com balões tripulados no Brasil será feita pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) nos próximos meses. A nova proposta consiste em regulamentar as regras já existentes, a fim de evitar acidentes, como o de Praia Grande, que deixou oito pessoas mortas.

Saiba mais sobre as novas diretrizes e como elas podem impactar o balonismo no Brasil

