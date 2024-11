Trânsito em Chapecó: rua será isolada durante a sexta-feira; saiba onde Trânsito em Chapecó: rua será isolada durante a sexta-feira; saiba onde ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h49 ) twitter

Trânsito em Chapecó

Parte da rua Barão do Rio Branco, no bairro Saic, em Chapecó, será isolado para uma operação com guindaste. O trabalho será na sexta-feira (29) e os motoristas deve, ficar atentos para rotas alternativas.

