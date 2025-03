Três em cada quatro brasileiros pensam em parar de comer carne, revela pesquisa do Datafolha A região Sul é a menos vegana do país, com apenas 2% de adeptos, enquanto a média nacional é de 7% no levantamento ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h46 ) twitter

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última sexta-feira (21), revela que 74% dos brasileiros consideram parar de comer carne em benefício da própria saúde, o que representa cerca de três em cada quatro pessoas.

Saiba mais sobre essa pesquisa e suas implicações no comportamento alimentar dos brasileiros consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

