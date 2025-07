Trio é condenado por esfaquear jovens na saída de boate em SC As jovens foram atacadas na saída de uma boate em 2018 no município de Caçador, no Oeste ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 06h57 ) twitter

O Tribunal do Júri de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, condenou três pessoas por envolvimento em um ataque brutal contra duas jovens, ocorrido em 2 de setembro de 2018, na saída de boate no centro da cidade. Uma das vítimas, de 20 anos, morreu no local enquanto a outra ficou gravemente ferida. As penas somadas ultrapassam 62 anos de prisão.

