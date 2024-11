Trio tenta comprar pacote de balas, mas história termina na delegacia em SC Trio tenta comprar pacote de balas, mas história termina na delegacia em SC ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trio tenta comprar pacote de balas, mas história termina na delegacia em SC

Dois jovens foram presos, e um adolescente de 16 anos apreendido, após tentarem comprar um pacote de balas com uma nota de dinheiro falsa no valor de R$ 100,00. Caso aconteceu em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mulher denuncia vizinho por abusar sexualmente de sua cadela em SC

Homem morre em colisão entre moto e caminhão na Via Expressa, em Florianópolis

Caminhão sofre pane em manobra e obstrui principal via de acesso a Joinville