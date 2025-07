Túnel do Morro do Boi será fechado em Balneário Camboriú; veja horários Orientação da concessionária é que, aqueles que planejam passar pelo túnel do Morro do Boi, se programem durante o período ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 07h17 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a BR-101 terá interdições no túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. As restrições de tráfego começam a partir das 22h desta segunda-feira (22) e devem seguir até a madrugada de terça-feira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as interdições e recomendações para motoristas.

