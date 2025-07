Um dos líderes de esquema de fraudes milionárias contra idosos é advogado em Chapecó Operação Entre Lobos, do Gaeco, prendeu 13 suspeitos de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes contra idosos em cinco... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 02h16 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h16 ) twitter

Um dos principais líderes do esquema criminoso contra idosos que lesou cerca de 215 vítimas em todo o Brasil com desvios milionários é um advogado de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas).

Para mais detalhes sobre essa operação impactante e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

