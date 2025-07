‘Um pequeno bebê gigante’: como estão os filhotes de Shih Tzu e Golden após 9 meses em SC Cães nasceram em Joinville e chamam atenção pela mistura genética curiosa entre um Shih Tzu e Golden Retriever ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 05h17 ) twitter

Quem diria que os filhotes de Thor, um Shih Tzu de pequeno porte, poderiam crescer tanto? A explicação está na mãe da ninhada, Nina, uma Golden Retriever que pesa 49 kg. Hoje, com apenas 9 meses, os filhotes já estão do tamanho da mãe e não herdaram nem o focinho do pai. Nascidos em Joinville, no Norte de Santa Catarina, os cachorros conquistaram a internet pela beleza e pela curiosa mistura genética. A pelagem chama a atenção, embora a cor preta seja predominante, alguns filhotes apresentam manchas brancas ou caramelo.

Para saber mais sobre essa adorável ninhada e suas travessuras, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

