Um Sonho Tornado Realidade: Messi e as Crianças da Argentina O fim de semana será único para muitos fãs de Messi na Argentina. Isso porque as crianças vão poder gravar um vídeo para o astro.... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 12h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O fim de semana será único para muitos fãs de Messi na Argentina. Isso porque as crianças vão poder gravar um vídeo para o astro. É uma atração especial do “The Messi Experience” em Buenos Aires, no Luna Park.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Messi realiza sonho de crianças na Argentina

• Verão no inverno? Fim de semana promete calor em SC e termômetros podem chegar a 35°C

• ‘Enem dos Concursos’: entenda o que pode e o que não pode nas provas de domingo