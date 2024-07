Uma Celebração Musical Inesquecível em Blumenau Para comemorar 62 anos de muita história e música, a Banda Municipal de Blumenau realiza um show nesta terça-feira (30), no Teatro... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 18h14 (Atualizado em 29/07/2024 - 18h14 ) ‌



Para comemorar 62 anos de muita história e música, a Banda Municipal de Blumenau realiza um show nesta terça-feira (30), no Teatro Carlos Gomes. O evento vai contar com várias apresentações e é mais um atrativo que celebra os 200 anos da Imigração Alemã no Brasil, que tem o apoio da NDTV Record.

