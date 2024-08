Unindo Forças: Defesas Civis do Sul do Brasil se Mobilizam Contra Emergências As defesas civis de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, membros do Codesul (Conselho de Desenvolvimento... ND Mais|Do R7 02/08/2024 - 10h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 10h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As defesas civis de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, membros do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), passarão a atuar de forma mais integrada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º), em Campo Grande (MS), na reunião do conselho que também marcou a posse do governador sul-mato-grossense, Eduardo Riedel, como presidente do conselho, sucedendo o governador gaúcho, Eduardo Leite.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Defesas civis de quatro Estados unem forças para enfrentar emergências climáticas

• Chefe de Direito Homoafetivo da OAB é condenada por violência doméstica em SC

• Vinho Goethe passa pela primeira banca de análise sensorial deste ano no Sul de SC