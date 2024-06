Upiara Boschi estreia comentário político na NDTV

ND Mais |Do R7

O jornalista Upiara Boschi, 42 anos, com passagem pelos principais veículos da imprensa catarinense, estreia nesta segunda-feira (24) no telejornal SC no Ar, da NDTV, que vai ao ar a partir das 6h30 sob o comando de Marta Gomes e Lucas Leal.

