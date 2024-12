‘Vai usar cadeira de rodas’, diz mãe de vítima de homicídio tentado por ex da namorada em SC Delegada compartilha detalhes sobre investigações de homicídio tentado em Navegantes; suspeito se apresentou à delegacia, mas segue... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 20h09 ) twitter

O suspeito de atirar no namorado da ex-mulher e ameaçar a mesma com uma arma apontada para a cabeça, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, no dia 27 de novembro compareceu à delegacia para contar a sua versão dos fatos. Ele teria alegado legítima defesa. O homem segue em liberdade e as investigações estão em curso.

Para mais detalhes sobre essa trágica situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

