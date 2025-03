Valor do dólar cai nesta terça (18), em meio a decisões de política monetária do Banco Central Moeda norte-americana fechou em queda pelo sexto dia seguido; Fed mantém taxa de juros e projeta cortes futuros ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quarta-feira (19), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,67. Na terça-feira (18), o fechamento ficou em R$ 5,67.

Para mais detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Falta de saneamento em SC causou mais de 12 mil internações hospitalares pelo SUS em 2024

Liderança Serviços: 30 anos de excelência e crescimento em São José

O futuro do agronegócio: mapeamento e monitoramento com drones