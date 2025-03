Valor do dólar dispara nesta segunda (10), com risco global e queda das Bolsas de Nova York Moeda norte-americana fechou em alta após forte queda na Bolsa de Valores dos EUA; desaquecimento da economia estadunidense faz dólar... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta segunda-feira (10), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,80. Na quinta-feira (5), o fechamento ficou em R$ 5,79.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a alta do dólar e suas implicações.

Leia Mais em ND Mais:

Obra de R$ 15 milhões da nova Câmara de Vereadores de Criciúma inicia nesta segunda-feira

Dispositivo que ajudou a localizar o Titanic é usado em buscas por adolescente em praia de SC

Motorista morre em grave acidente entre carro e carreta na BR-470 em Pouso Redondo