Valor do dólar dispara nesta sexta (4), após retaliação da China contra 'tarifaço' de Trump Moeda americana fechou em alta frente ao real após China retaliar tarifas de Trump com taxa de 34%; petróleo despenca 7% e aumenta... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 04/04/2025 - 22h25 )

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta sexta-feira (4), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,72. Na quinta-feira (3), o fechamento ficou em R$ 5,62.

Para entender melhor os impactos dessa alta e as razões por trás dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

