Valor do dólar fecha em queda hoje (20/01) após leilões do BC e posse de Trump; veja a cotação Moeda norte-americana fecha o dia em queda após leilões do Banco Central; notícia sobre planos tarifários e posse de Trump faz dólar... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 22h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 22h27 )

O valor do dólar fechou em queda nesta segunda-feira (20), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 6,07. Na sexta-feira (17), o fechamento ficou em R$ 6,06.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações.

