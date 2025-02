Valor do dólar hoje (20/1): cotação comercial e de turismo Saiba o valor do dólar comercial e o de turismo, assim como a diferença entre os dois ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar hoje, segunda-feira (20), abriu o dia com uma leve alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda está custando R$ 6,07. Na sexta-feira (17), o dólar fechou em R$ 6,06.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas variações!

Leia Mais em ND Mais:

Polícia escolta morador após tentativa de linchamento por suspeita de estupro em SC

Morre aos 80 anos Niso Balsini, famoso ortopedista de Joinville

Trump, Iggy Azelia e Akon: famosos que já lançaram sua própria criptomoeda