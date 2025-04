Valor do dólar hoje: terça-feira (1°) abre com moeda em pequena alta Pequena alta do valor do dólar hoje é analisada em comparação com o fechamento da segunda-feira (31), quando a cotação estava em R$... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h06 ) twitter

O valor do dólar hoje, terça-feira (1º) abre com a cotação da moeda com uma pequena alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,72. A queda é analisada em comparação com o fechamento da segunda-feira (31), quando a cotação estava em R$ 5,70.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

