Valor do dólar hoje: terça-feira (18) abre com cotação da moeda em baixa Queda do valor do dólar hoje é reflexo da queda inesperada nas vendas do varejo nos EUA na última semana ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 15h27 )

O valor do dólar hoje, terça-feira (18), abriu a semana com a cotação da moeda em queda. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,70. A baixa é analisada em comparação com a abertura da segunda-feira (17), quando a cotação estava em R$ 5,71.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

