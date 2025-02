Valor do dólar volta a fechar em alta nesta sexta-feira (17); confira a cotação Moeda norte-americana fecha o dia em alta; pela manhã, o dólar chegou a ser cotado em R$ 6,08 ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h26 ) twitter

O valor do dólar fechou novamente em alta nesta sexta-feira (17), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 6,08. Na terça-feira (14), o fechamento ficou em R$ 6,03.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas variações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

