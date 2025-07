VAR recomendou que pênalti de Remo x Avaí fosse anulado; veja vídeo da CBF Elmo Alves Resende Cunha, árbitro do VAR, apontou que atacante do Remo teria se jogado em pênalti marcado contra o Avaí ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 03h57 ) twitter

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira (25) a revisão do VAR do lance do pênalti em Pedro Rocha na partida entre Remo e Avaí pela Série B. O pênalti foi marcado ainda na primeira etapa quando a partida estava empatada em 1 a 1. No entendimento do árbitro Emerson Ricardo Andrade, Marcos Vinícius, lateral do Leão da Ilha, teria empurrado o atacante do Remo pelas costas.

