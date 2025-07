Vazamento de óleo em Criciúma exige atenção redobrada de motoristas Agentes atuam em trecho na rua Onofre Bernardino Lourenço, no bairro Metropol, para limpeza da via ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 00h35 ) twitter

Um vazamento de óleo foi identificado na rua Onofre Bernardino Lourenço, próximo ao Centro Comunitário do bairro Metropol, no acesso ao bairro Rio Bonito, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela DTT (Diretoria de Trânsito e Transporte) do município, na manhã desta quarta-feira (2).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação e orientações para motoristas.

