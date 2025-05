Veja a íntegra da entrevista do presidente do Partido Novo ao ND Mais Zema, ampliação, combate aos “abusos do Judiciário” e aposta em Santa Catarina: os próximos passos do Partido Novo, segundo Eduardo... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, concedeu uma entrevista exclusiva ao ND Mais na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) e fez um balanço da trajetória da legenda, analisou o cenário político atual e traçou as metas para as eleições de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa entrevista reveladora!

Leia Mais em ND Mais:

Ex-seminarista revela ameaças após publicação de livro que revela vida dupla de ‘padres gays’

Resultado da Lotofácil n° 3399 de hoje, 23/05: confira os números

Presidente do Corinthians pode ser preso? Augusto Melo bate o pé e diz que não vai renunciar