Veja a lista dos vencedores do Oscar 2025 "Anora" levou três estatuetas e saiu como o maior vencedor da cerimônia; "Ainda estou aqui" leva o de Melhor Filme Estrangeiro ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 06h05 (Atualizado em 03/03/2025 - 06h05 )

Com surpresas e confirmação de favoritismos, a lista dos vencedores do Oscar 2025 teve “Anora” como o grande vencedor da cerimônia, com quatro estatuetas. Indicado em três categorias, “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, levou como o Melhor Filme Internacional.

Para conferir todos os detalhes e a lista completa dos vencedores, consulte no nosso parceiro ND Mais.

