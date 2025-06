Veja como ficou o cesto de balão que caiu em Praia Grande; 4 corpos ficaram carbonizados Destroços do cesto de balão que caiu em Praia Grande foram encontrados em uma área de mata do município ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 01h35 ) twitter

ND Mais

A Polícia Militar divulgou imagens que mostram o estado do cesto do balão que caiu na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. O acidente deixou oito mortos e outras 13 pessoas feridas. Segundo informações da corporação, quatro corpos ficaram carbonizados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

