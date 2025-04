Veja em que cidade de SC Vokkan fará Hub Logístico com certificação inédita na região Hub Logístico é desenvolvido em parceria com a empresa catarinense LT Incorporadora ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 06h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 06h25 ) twitter

Poucos meses após anunciar a entrada no setor logístico, a master desenvolvedora imobiliária, Vokkan, implantará um Hub Multissetorial Logístico Triple A, em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, em parceria com a LT Incorporadora. Segundo a Vokkan, o empreendimento será o primeiro com certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a ser disponibilizado para comercialização na região. Detalhes do projeto e data de lançamento serão anunciados em breve.

