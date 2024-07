Venezuela em Foco: Novo Presidente em Jogo Neste Domingo A população da Venezuela vai às urnas e escolhe, neste domingo (28), o presidente do país pelos próximos seis anos. São 21,6 milhões... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 28/07/2024 - 15h33 ) ‌



A população da Venezuela vai às urnas e escolhe, neste domingo (28), o presidente do país pelos próximos seis anos. São 21,6 milhões de eleitores aptos a comparecer às urnas, sob atenção da comunidade internacional, que observa o pleito venezuelano com preocupação. O voto no país não é obrigatório.

