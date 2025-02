Venezuelanos são 75% dos trabalhadores estrangeiros em SC; estado lidera contratações no país Santa Catarina registrou 18,9 mil novas contratações de estrangeiros em 2024, montante que representa 26% do total no país

ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 19h46

