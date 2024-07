ND Mais |Do R7

Veolia amplia atuação no Brasil e adquire mais um aterro sanitário em Santa Catarina A líder de soluções ambientais francesa, Veolia, segue ampliando sua atuação em gestão integrada de água, energia e resíduos no território...

‌



A+

A-

A líder de soluções ambientais francesa, Veolia, segue ampliando sua atuação em gestão integrada de água, energia e resíduos no território brasileiro. Desta vez, o grupo anunciou a aquisição do aterro Içara, que pertencia à RAC Saneamento e está localizado em Santa Catarina. Com isso, a marca passa a ter sete aterros sanitários (Centros de Gerenciamento de Resíduos) administrados em todo o país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Benji Gregory, ator de ‘Alf, O ETeimoso’ morre aos 46 anos

• Família de idoso que sumiu após fuga de hospital em SC quer acesso a prontuário para respostas

• Avaí tem atacante regularizado e saída confirmada para o Criciúma