Verão e luxo: SC deixa Paraná e RS para trás e domina mercado bilionário de imóveis no Sul Santa Catarina concentra dois terços do valor movimentado com lançamentos imobiliários na região Sul entre março de 2024 e março de... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 07h17 )

O cenário favorável do mercado imobiliário em Santa Catarina, especialmente no litoral, impulsionou os números do setor em toda a região Sul. Sozinho, o estado foi responsável por 65% do VGV (Valor Geral de Vendas) de empreendimentos lançados entre março de 2024 e março de 2025.

Para saber mais sobre como Santa Catarina se destaca no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

